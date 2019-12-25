مصر | "الداخلية" تواصل تيسير الخدمات الأمنية للمسنين وذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تواصل تيسير الخدمات الأمنية للمسنين وذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت أقسام الإدارة العامة لتصاريح العمل المختلفة، عددا من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في استخراج التصاريح الخاصة بهم.

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوي الإعاقة.

واتخذت إدارتي "تصاريح العمل، الجوازات والهجرة والجنسية"، بعض الإجراءات اللازمة، التي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارتين بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات.

وفي ذات السياق، استقبلت عددا من المواطنين بكافة فروعها الجغرافية، وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمات استخراج جوازات السفر في سهولة ويسر، خاصةً لكبار السن وذوي الإعاقة.

وأكدت وزارة الداخلية، على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.