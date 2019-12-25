مصر | دفن جثة الطالب المنتحر في منشأة القناطر.. لا شبهة جنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفن جثة الطالب المنتحر في منشأة القناطر.. لا شبهة جنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة انتحار طالب بمنطقة منشأة القناطر، معلقًا بحبل بسقف غرفته، إثر مروره بأزمة نفسية، فيما طلبت التحريات.

واستمعت النيابة، بشمال الجيزة، لأقوال أسرته، مؤكدين أن نجلهم كان طالبا جامعيا متفوقا، وتعرض لأزمة نفسية في الفترة الأخيرة، وفي يوم الواقعة فوجئنا بدخولنا لغرفته معلقًا حبل بسقف غرفته، حاولنا إنقاذه، ولكنه كان لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما أمرت بالتصريح بدفنه لعدم وجود شبهه جنائية.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا، بورود بلاغا لرئيس وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، مفاده بالعثور على جثة شاب داخل منزله بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة شاب 18 سنة، معلق بحبل بسقف الغرفة، كما تبين أنه كان يرتدي كامل ملابسه ولا يوجد بجسده أي إصابات ظاهرية، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.