مصر | ضبط 10 أجانب يحاولون الدخول إلى البلاد بطريقة غير مشروعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 10 أجانب يحاولون الدخول إلى البلاد بطريقة غير مشروعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على 10 مهاجرين غير شرعيين، يحملون جنسيات أجنبية بمحافظة أسوان.

وبمناقشة المذكورين أقروا بأنهم قاموا بالاتفاق مع أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية" على تهريبهم عبر الدروب الصحراوية إلى داخل البلاد نظير مبالغ مالية، والذي قام بتوصيلهم إلى الحدود الجنوبية للبلاد، وسلمهم إلى سيارة ربع نقل يستقلها شخصان يحملان "جنسية أجنبية"، ثم سلمتهم إلى سيارة أخرى قامت بتوصيلهم إلى القرب من الظهير الصحراوي بالقرب من محطة قطار كلابشة. ونفوا بعلمهم ببيانات قائد السيارة، وجار تكثيف الجهود لتحديده. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكدت تحريات ومعلومـــــات فرع إدارة مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية بأسوان تواجد مجموعة من الأشخاص "يحملون جنسيات أجنبية مختلفة بمحطة قطار كلابشة، حيث أمكن ضبطهم، وتبين أنهم "10" أشخاص– يحملون جنسيات أجنبية.