مصر | وش إجرام.. سقوط هارب من "المؤبد" وبحوزته سلاح

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تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطه وإحضاره في قضية قتل والتنفيذ عليه في 4 أحكام قضائية صادرة ضده من بينهم ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد وبحوزته سلاح ناري.

وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالتنسيق وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج تواجد (أحد العناصر الإجرامية الخطرة - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بناحية عزبة رضوان دائرة مركز شرطة دار السلام والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في (عدد 4 أحكام قضائية صادرة ضده) وذلك على النحو التالي:

السجن المؤبد في قضية ( استعمال قوة ).

السجن المؤبد في قضية ( قتل عمد ).

السجن المؤبد في قضية ( سرقة ).

السجن ثلاثة سنوات في قضية ( سلاح ).

ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية ( قتل عمد ).



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (طبنجة، وعدد 3 خزينة لذات السلاح، وعدد 8 طلقات نارية من ذات العيار)، وبمواجهته أقر بارتكابه واقعة القتل المطلوب ضبطه وإحضاره فيها، وأضاف بحيازته للسلاح الناري لاستخدامه في نشاطه الإجرامي.