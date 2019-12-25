مصر | كشف ملابسات حريق مخزن المواقف الداخلية بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات حريق مخزن المواقف الداخلية بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان، من كشف وضبط مرتكب واقعة إضرام النيران بمخزن تابع لإدارة المواقف الداخلية بمجلس مركز ومدينة أسوان.
وتبلغ لمركز شرطة أسوان بنشوب حريق بمخزن تابع لإدارة المواقف الداخلية بمجلس مركز ومدينة أسوان بناحية موقف الأقاليم دائرة المركز وإخماده دون إصابات واحتراق بعض دفاتر الكارتة الشهرية الخاصة بمشروع المواقف الداخلية (لنقل الركاب).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر قيامه بسرقة دفاتر تحصيل الكارتة وتحصله على قيمتها لنفسه، وإشعال النيران بمخزن العهدة باستخدام سائل البنزين لإخفاء جريمته، وأرشد عن (عدد 4 دفاتر كارتة "بكل دفتر 100 إيصال" قيمة الإيصال 300 جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (موظف كارتة بمشروع إدارة مواقف أسوان، مقيم بناحية أبو الريش قبلى دائرة المركز).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر قيامه بسرقة دفاتر تحصيل الكارتة وتحصله على قيمتها لنفسه، وإشعال النيران بمخزن العهدة باستخدام سائل البنزين لإخفاء جريمته، وأرشد عن (عدد 4 دفاتر كارتة "بكل دفتر 100 إيصال" قيمة الإيصال 300 جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.