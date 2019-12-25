مصر | كشف ملابسات حريق مخزن المواقف الداخلية بأسوان

وتبلغ لمركز شرطة أسوان بنشوب حريق بمخزن تابع لإدارة المواقف الداخلية بمجلس مركز ومدينة أسوان بناحية موقف الأقاليم دائرة المركز وإخماده دون إصابات واحتراق بعض دفاتر الكارتة الشهرية الخاصة بمشروع المواقف الداخلية (لنقل الركاب).

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (موظف كارتة بمشروع إدارة مواقف أسوان، مقيم بناحية أبو الريش قبلى دائرة المركز).