مصر | أمن القاهرة يصادر 145 ألف كتاب تعليمى مقلد ومنسوخ بالأزبكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن القاهرة يصادر 145 ألف كتاب تعليمى مقلد ومنسوخ بالأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صادرت مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، 145 ألف كتاب مقلد ومنسوخ في المطابع بمنطقة الأزبكية.

البداية كانت بتمكن قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة حال القيام بحملة أمنية لاستهداف المتعاملين فى مجال بيع وتداول الكتب المقلدة والمنسوخة بدائرة قسم شرطة الأزبكية من ضبط مدير مطبعة كائنة بمنطقة الفجالة بدائرة القسم ومقيم بذات الدائرة، لقيامه ببيع وتداول الكتب المدرسية والخارجية الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة (بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون).

وعثر بداخل المطبعة على (145 ألف نسخة كتاب لمراحل تعليمية مختلفة) وجميعها مقلدة ومنسوخة)، وبمواجهة المتهم المضبوط، اعترف بحيازته للمضبوطات "بدون تصريح من الجهات المعنية" بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.