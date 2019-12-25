مصر | "9 قضايا تهريب" أبرزها.. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "9 قضايا تهريب" أبرزها.. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت جهود قطاع أمن المنافذ، بوزارة الداخلية في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:



في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (9) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع ومنسوجات– مستحضرات تجميل– سجائر– عقاقير طبية – قطع غيار موتوسيكلات) بلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة 1،5 مليون جنيه.



في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط (2) قضية تهريب مخدرات.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (47) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، مخالفات السائقين، تسول).