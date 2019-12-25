مصر | "255 قضية مخدرات".. نتائج الحملة المكبرة لـ"الداخلية"بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "255 قضية مخدرات".. نتائج الحملة المكبرة لـ"الداخلية"بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (عدد 206 قطعة سلاح ناري، بحوزة 192 متهما) وذلك على النحو التالي:

(16) بندقية آلية.

(48) بندقية خرطوش.

(16) طبنجة.

(126) فرد محلي.

(394) طلقة مختلفة الأعيرة.

(275) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ (83134) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(343) حكم جناية.

(23725) حكم حبس جزئي.

(4251) حكم حبس مستأنف.

(43715) حكم غرامة.

(11100) حكم مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية

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ضبط (14) متهما، كونوا (6) تشكيلات عصابية، ارتكبوا (35) حادث متنوع.



في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (255) قضية مخدرات بحوزة (275) متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 22،494 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 44،730 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2،987 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت ( 150جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 315 جرام ).

كمية من البودرة المخدرة وزنت ( 215 جرام ).

كمية من مخدر الفودو وزنت (237 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،203 كيلو جرام).

عدد (4152) قرصا مخدرا.



في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (72) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (26) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (418) دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (3 سيارات- 3 دراجات نارية).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (30644) مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص (122) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (12) منهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

