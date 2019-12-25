مصر | عاجل.. براءة متهمين في إعادة محاكمتهما بـ"أحداث ماسبيرو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. براءة متهمين في إعادة محاكمتهما بـ"أحداث ماسبيرو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، ببراءة متهمين في إعادة محاكمتهما بالقضية المعروفة بـ"أحداث ماسبيرو"، والمتهمان هما كل من: محمد عبدالحميد محمد، ومحمد شوقي عبدالرحمن.

صدر الحكم برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

