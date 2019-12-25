مصر | الإهمال الطبي ينهي حياة سيدة بكفرالشيخ.. وإحالة المتهمين للمحاكمة

وجاء ذلك على خلفية الإهمال الطبي الجسيم الذي تسبب في وفاة سيدة عقب حقنها بعقار خاطئ عند تخديرها نصفيًا لإجراء عملية ولادة قيصرية لها على النحو التالي:

المتهم الأول طبيب التخدير: قام بحقن المتوفاة بطريق الخطأ بعقار "الكابرون" الخاص بإيقاف النزيف في النخاع الشوكي بدلًا من عقار "الماركين" المستخدم كمخدر نصفي أثناء إجرائها عملية الولادة القيصرية مما ترتب عليه حدوث تشنجات ومضاعفات للمذكورة أدت إلى وفاتها.

المتهمة الثانية ممرضة قسم العمليات: قامت بسحب عقار "الكابرون" بطريق الخطأ بدلًا من عقار "الماركين" المستخدم في التخدير النصفي وتقديمه للمتهم الأول لحقن المريضة به في النخاع الشوكي.

المتهمة الثالثة ممرضة المستشفى: قامت بتحضير عقار "الكابرون" ضمن المستلزمات الطبية والأدوية لعملية الولادة القيصرية للحالة بدون طلب من أخصائية النساء والتوليد أو طبيب التخدير ووضعه على طاولة التحضير بغرفة العمليات مما ترتب عليه خطأ من طبيب التخدير والممرضات بقسم العمليات في تخدير المريضة المذكورة على النحو آنف الذكر الأمر الذي أدي إلى حدوث تشنجات ومضاعفات للحالة ووفاتها.

المتهمة الرابعة أخصائية تمريض: قامت بإعداد أمبول العقار المشار إليه أثناء إجراء التخدير للحالة المتوفاة بعمليات المستشفى بناء علي أوامر طبيب التخدير ودون اختصاصها بذلك الأمر الذي ترتب عليه حقن المتوفاة بعقار خاطئ أدى إلى وفاتها.

وفور بدء التحقيقات تم إيقاف كبير أخصائي التخدير ( المتهم الأول ) عن العمل بالمستشفى لحين الانتهاء من التحقيقات،

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وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي بشأن شكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من دخول زوجته مستشفى فوه للتأمين الصحي لإجراء عملية ولادة قيصرية وقيام طبيب التخدير بحقنها بحقنة عقار "الكابرون" بدلًا من عقار "الماركين" في النخاع الشوكي مما ترتب عليه تعرضها لتشنجات وعدم انتظام عضلة القلب وغيبوبة مستمرة وخلل في وظائف الجسم الحيوية وتم نقلها لعناية خاصة عقب تدهور حالتها الصحية حتى توفيت لاحقًا نتيجة تلك المضاعفات.

وباشرت نيابة فوه تحقيقاتها في القضية رقم ٣٨٤ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة المستشار منى جابر خليل رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار السيد العريني مدير النيابة،و كشفت التحقيقات عن دخول المتوفاة لمستشفى فوه للتأمين الصحي يوم ٩/ ١٠/ ٢٠١٨ صباحًا لتوقيع الكشف الطبي عليها وبعد الكشف عليها من طبيبة النساء بالمستشفى قررت ضرورة إجراء عملية ولادة قيصرية فورًا وتم تحضير العملية وبعد دخولها غرفة العمليات ببضع دقائق حدث لها ألم شديد وهياج وتشنجات فتم إعطاؤها بنج كلي وتم إجراء القيصرية وإخراج الطفل وتم عمل الإسعافات الأولية لها وإخبار الزوج بوجود تشنجات لدي زوجته وأن تلك التشنجات نتيجة البنج وتم تحويل الحالة إلي إحدى المستشفيات الأخرى لاحتاجها لعناية مركزة فائقة بمعرفة الأطباء حتى توفيت لاحقًا في ٢٤/ ١٠/ ٢٠١٨.

وورد للنيابة تقرير الطب الشرعي الذي خلص إلى إنه بفحص وتشريح جثة المتوفية وبالاطلاع علي تقرير استشاري التخدير بمصلحة الطب الشرعي فأن سبب الوفاة التهاب رئوي بسبب الرقاد مدة طويلة في غيبوبة والتي كانت سبب إعطاء عقار"الكابرون" عن طريق الخطأ أثناء عملية الولادة القيصرية بواسطة طبيب التخدير، وأن طبيب التخدير أخطا خطأٍ جسيمًا بسبب إعطاء المريضة عقار"الكابرون" بدلًا من عقار "الماركين" مما أدي لدخولها في غيبوبة مدة طويلة ثم الوفاة وهو مسئول عن ذلك وعن نتائجه وهي الوفاة،

وبناءً على ما تقدم وفور صدور حكم من محكمة فوه الجزئية في القضية رقم ٣٩٦٤ لسنة ٢٠١٩ جنح فوه بالحكم غيابيًا بحبس استشاري التخدير مستشفى فوه للتأمين الصحي ثلاث سنوات وكفالة ١٠ آلاف جنية انتهت النيابة لقرارها المتقدم بإحالة المتهمين المذكورين جميعًا للمحاكمة التأديبية.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.