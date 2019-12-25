مصر | "المرور" تشن حملات مفاجئة على الطرق السريعة

وكثفت الإدارة العامة لمرور، حملاتها الموسعة بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وعززت الإدارة من حملات الرادار، ونشر سيارات الإغاثة المرورية، وسيارات الدفع الرباعي، والدراجات البخارية، لمواجهة المواقف الطارئة.



وتنظم الإدارة عملية انتشار رجال المرور بربوع العاصمة لتكثيف الحملات المرورية المكبرة لضبط جميع المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.