شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: «سنستورد سلالات محسنة في الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج الحيواني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه محمد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما وصفه بثقته فيه، وذلك خلال افتتاج مجمع الانتاج الحيواني المتكامل، بالفيوم.

وقال «أشكركم على الثقة التي أوليتموها لي لتولي حقيبة وزارة الزراعة، وأدعو الله أن أكون عند حسن الظن».

وقدم الوزير تفاصيل عن عدد من المشروعات التي ستعملها الوزارة خلال الفترة القادمة، قائلاً: «سنستورد سلالات محسنة في الفترة المقبلة لزيادة الانتاج الحيواني بمزارع الوزارة».