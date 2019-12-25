شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقود إخراج وتصوير حفل استضافة جائزة أفضل لاعب في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الشركة صاحبة الحقوق التسويقية والتجارية لحفل استضافة جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا، مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عقود إسناد الأعمال التنظيمية من إنتاج وتصوير وإخراج الحفل إلى الشركة الوطنية «استادات القابضة».

ووقع على العقود من جانب شركة «استادات» محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وكامل أبوعلى رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «بيك الباتروس»، وبحضور معاذ حجي، السكرتير العام من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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فيما واصلت مدينة الغردقة والشركة المنظمة الحفل استعداداتهما المقررة لاستضافته يوم 7 يناير المقبل في منطقة سهل حشيش، حيث ملأت شوارع مدينة الغردقة لافتات الترحيب بالضيوف بعدة لغات، وامتدت اللافتات من المطار حتى مقر الحفل وفنادق الإقامة للمشاركين، وحملت اللافتات علم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأخرى لتوقيت وموعد الحفل. كما قامت مدينة الغردقة بإعادة رصف طريق مجاويش المؤدي لمنطقة سهل حشيش.

قال كامل أبوعلى رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إن مدينة الغردقة وتحديد منطقة سهل حشيش جاهزة لاستضافة حفل أحسن لاعب في أفريقيا ٢٠٢٠ في ٧ يناير المقبل، والذي سيتم نقله على العشرات من المحطات الفضائية، وستتم إذاعة فيديو ترويجي عن مدينة الغردقة ومعالمها السياحية وسيتابعه مئات الملايين من متابعي كرة القدم في العالم وتقديم فقرات أفريقية متنوعة لما يشهده الحدث من استضافة نجوم عالميين في هذا المجال، وذلك بدوره دعاية مجانية لمصر بشكل عام والبحر الأحمر بشكل خاص، مضيفًا أننا نتعاون ونتكاتف من أجل نجاح هذا الحدث الذي يعتقده البعض أنه حدث قاري، لكنه من أهم الأحداث العالمية الرياضية ويأتي بعد نجاح مصر في استضافة كأس الأمم الأفريقية الصيف الماضي.

وأشار رئيس جمعية الاستثمار إلى أنه يواصل الترتيب والتنسيق للمجهودات مع جميع قيادات المحافظة والجهات الأمنية ليخرج هذا الحدث في أفضل صورة مشرفة لمصر، وأن الخطة التي تم إعدادها بالاتفاق مع الشركة المنظمة للحدث والقيادات الأمنية بالبحر الأحمر تهدف إلى حسن استقبال الضيوف وتأمينهم بالكامل، ودعوتهم لعمل ترويج سياحي مميز للغردقة ولمصر في بلدانهم لدى عودتهم إليها.

يذكر أن حفل الأفضل لاختيار أحسن لاعب في القارة الإفريقية لعام 2019 سيكون في ٧ من شهر يناير 2020، بأحد المنتجعات السياحية الكبرى المملوكة لرجل الأعمال كامل أبوعلى بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة.