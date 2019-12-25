شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الـ10 من مهرجان «التحّطيب» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت في مدينة الأقصر بساحة أبوالحجاج الاقصرى، الأربعاء، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان التحطيب القومى على مدار 4 أيام، بمشاركة متنافسين من 5 محافظات، بحضور المئات من الجماهير المصرية، وأعداد كبيرة من السياح الأجانب، الذين اندمجوا مع الراقصين واللاعبين على أنغام المزمار البلدى.

وشارك في المهرجان هذا العام لاعبو التحطيب من محافظات «الأقصر، سوهاج، قنا، المنيا»، بالإضافة إلى فرقة بنى سويف التي تشارك في المهرجان لأول مرة، كما تشارك فرق «الأقصر للفنون الشعبية والأقصر للآلات الشعبية»، وفرق قنا، أسيوط، المنيا، بنى سويف للفنون الشعبية، وفرقة النيل شعبة المزمار، بتقديم عروضهم عقب انتهاء سامر التحطيب على المسرح المكشوف بساحة أبوالحجاج.

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وتعد لعبة العصا هي اللعبة الشعبية الأكثر شهرة في قرى الصعيد، لما تحويه تلك اللعبة التاريخية التي ترتبط دائما بالقدماء المصريين، من ألعاب وفنون ورياضات، ومن ممارسات فردية تبرز فروسية المتنافسين من اللاعبين المشاركين والذين يقطعون مسافات كبيرة لممارسة لعبتهم المفضلة والتنافس فيما بينهم لإظهار الوجه الجمالى للعبة التراثية الأقدم في مصر، وفق القواعد المنظمة لها والزى الصعيدى المميز للعبة.

ونتيجة انتشار لعبة «العصا أو التحطيب» بين أبناء المدن والقرى مما لفت أنظار القائمين بوزارة الثقافة، ومحافظة الاقصر، لتنظيم فعاليات المهرجان؛ تشارك فيها فرق التحطيب وفرق الفنون الشعبية في المهرجان القومى للعبة في دورته العاشرة ليقام وسط عبق التاريخ بساحة سيدى أبوالحجاج الأقصرى، وأمام معبد الأقصر.

وقال محمد فراج، مدير قصر ثقافة الأقصر، إن مهرجان التحطيب أقيم لأكثر من دورة في الأقصر لما تمثله اللعبة من قيمة وأهمية في المدن والقرى بمحافظات الصعيد، موضحاً أن الاهتمام بإقامة مهرجان التحطيب في الأقصر يرجع لعدة عوامل، لما تشتهر به المدينة التاريخية من سحر وجمال ودفء الطقس، جنبًا إلى جانب مع آثارها الفرعونية وعاداتها الاجتماعية، خاصة مع انطلاق الموسم السياحى الذي يشهد تدفقات سياحية لمشاهدة الآثار والمقاصد الفرعونية، وجذب السائحين لمشاهدة هذا الفن والمشاركة فيه ومشاهدة عروضه المختلفة.

جدير بالذكر أن المهرجان أنشأه الفنان عبدالرحمن الشافعي وتقيمه قصور الثقافة سنويًا بساحة أبي الحجاج الأقصري ويشهد إقبالا جماهيريًا كبيرًا من السائحين وأهل الأقصر.