شكرا لقرائتكم خبر عن «صقر»: خطة لتحسين الأداء داخل فرع الهيئة العامة لمحو الأمية بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، السيدة رفاعي، مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بالسويس، بأهمية عمل خطة بالتنسيق مع الأحياء والمديريات والمصالح الحكومية لتحسين الأداء والارتقاء بالعمل داخل فرع محو الأمية بالسويس. وقدم «صقر» الشكر لمدير فرع محو الأمية السابق، عزيزة إسماعيل، على الجهد المبذول خلال فترة توليها الفرع، متمنيا لها التوفيق.

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