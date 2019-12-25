شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في مستشفيات بنها الجامعية بمناسبة احتفالات رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية طب بنها، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حالة الطوارئ بكافة أقسام المستشفى الجامعي، بداية من اليوم الأربعاء، بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية واحتفالات عيد الميلاد المجيد، بناء على توجيهات الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها.

وأكد «القاضي» المتابعة الدورية للاطمئنان على الجاهزية وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الطوارئ، إلى جانب إلغاء جميع الإجازات للأطباء والأجهزة المعاونة حتى نهاية موسم الأعياد.