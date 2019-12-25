شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد الأمني بالبحيرة استعدادًا لعيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت مديرية أمن البحيرة درجة الاستعداد لتأمين الكنائس والمصالح الحكومية بدائرة المحافطة والأديرة في وادى النطرون بالتزامن مع احتفالات رأس السنة واحتفالات عيد الميلاد المجيد وعززت قوات الأمن تواجدها في محيط الكنائس والفحص الدقيق للمترددين على الكنائس من خلال البوابات الإلكترونية، وقيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر للكنائس والأديرة ومحطيها لتحقيق أعلى درجات التأمين، كما اعتمدت المديرية على تكثيف الدوريات الأمنية المتحركة على الطرق السريعة وداخل المدن.

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وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، عن رفع درجة الاستعداد بالمحافظة في إطار الاستعداد لاستقبال احتفالات الميلاد المجيد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية وتوفير الأجواء اللازمة لقضاء العيد في المتنزهات والحدائق ورفع درجة الاستعداد بكافة الجهات.

وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان وربطها بغرفة العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات المعنية لمتابعة انتظام العمل بكافة المرافق، وتشكيل أطقم عمل طوارئ بالوحدات المحلية للمتابعة والمرور على المرافق والمستشفيات.

وقرر المحافظ تكليف إدارة الحماية المدنية برفع درجة الاستعداد بجميع نقاط الحماية المدنية مع وجود أطقم الفريق كاملة وإلغاء الإجازات مع توزيع سيارات الحماية المدنية على النقاط القريبة من تجمعات الكنائس واتخاذ كافة سبل الحيطة والحذر بأماكن تجمعات إقامة الشعائر الدينية.