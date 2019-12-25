شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يطالب بسرعة إعادة تأهيل «أنفاق شبرا الخيمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة أنفاق المشاة الثلاثة في شبرا الخيمة، والجاري العمل بها وهي أنفاق «ناصر والنيل والجوازات» بتكلفة 20 مليون جنيه ضمن خطة المحافظة لتطوير تلك الأنفاق، التي تمثل أهمية قصوى لعبور المشاة بميدان المؤسسة وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة، التي قام بها المحافظ، الأربعاء، لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الأنفاق وتشتمل أعمال التطوير على جدار حوائط الأنفاق وعزلها لمنع أي تسريب للمياه، بالإضافة إلى تغطية الأرضية والحوائط بالرخام ودهان المداخل والمخارج وعمل الإضاءة الكافية لإنارة الأنفاق.

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وأعطى المحافظ تعليمات للقائمين على العمل بدفع الأعمال وسرعة الانتهاء منها، حيث تمثل تلك الأنفاق اهمية قصوى للمواطنين ويستخدمها آلاف المواطنين يوميا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة ومستشفى النيل، كما طالب المحافظ بالالتزام بالمواصفات القياسية والجودة في الأعمال حتى لا تظهر مشكلات بعد افتتاحها.

وتفقد الهجان أعمال إنشاء مشتل مقام بالجهود الذاتية على الطريق الزراعي بنطاق منطقة ميت نما ضمن البروتوكول الثلاثي الموقع بين محافظة القليوبية ووزارة الزراعة ووزارة البيئة، لزرع عدد 3500 شجرة من شجر الفيكس والأكاسيا والبنجامينا بحي شرق وغرب شبرا الخيمة، وذلك للحد من التلوث وتوفير بيئة صحية خالية من التلوث والانبعاثات الضارة وتبلغ قيمة تنفيذ المشتل 1.5 مليون جنيه.

وكلف الهجان نجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمتابعة منظومة القمامة خصوصا بشارع أحمد عرابي والالتزام برفع التراكمات على مدار اليوم وتكثيف أعمال المتابعة بالحي لإزالة أي إشغالات يتضرر منها المواطنون.