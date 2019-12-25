شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. غلق بوغاز البرلس بسبب الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد يسري الدسوقي، مدير عام ميناء الصيد ببرج البرلس، إنه تم غلق البوغاز لليوم الثاني على التوالي، بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة العواصف والرياح وارتفاع الأمواج.

وتواصلت حالة سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بمحافظة كفر الشيخ، وأعلن المحافظ، اللواء جمال نورالدين حالة الطوارئ، وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع المهندس محمد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بخصوص توفير عربات النافوري لهم وكسح مياه الأمطار أولًا بأول من كل الشوارع.

كما قرر إنشاء غرفة عمليات بديوان المحافظة وغرف أخرى بالمجالس المحلية للتنسيق فيما بينها للتعامل مع أي أحداث طارئة بخصوص سوء الأحوال الجوية.