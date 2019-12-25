شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الهدف من الإنفاق على المشاريع القومية عدم سقوط الدولة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه من الضروري إعادة رفع كفاءة وتطوير الـ51 مزرعة إنتاج حيواني بوزارة الزراعة.

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وقال السيسي، خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم إن القضية في مصر هي الإدارة، فإن إدارة المشروعات بمختلف القطاعات الحكومية أهم من تدشين المنشآت ذاتها.

وأكمل أن السوق المصرية كبيرة وواعدة وعليها إقبال وأي مشروع سيحقق نجاحاً كبيراً حال إدارته بكفاءة.

وأشار السيسي إلى أن «هدف الإنفاق على المشروعات القومية كبير جداً وهو الحفاظ على الدولة المصرية وعدم سقوطها».