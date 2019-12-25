شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن بعض مناطق مصر الجديدة الخميس «تعرف عليها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، الأربعاء، قطع المياه عن المناطق التالية: أرض الجولف- ألماظة- میدان سفير والإسماعيلية والشوارع المتفرعة- قاعدة ألماظة- مجمع الجلاء الطبي- مستشفى مصر للطيران، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح غدٍ الخميس حتى الساعة 10 مساء اليوم نفسه، نظراً لقيام الشركة بأعمال إلغاء خطوط المياه القديمة بمحور أبي بكر الصديق بمصر الجديدة، ضمن المشروع القومى «كباري وطرق مصر الجديدة»، ما يتطلب ربط رافع الغابة.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.