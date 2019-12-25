شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: تكليفات رئاسية بتطوير منطقة خليج نعمة وإعلان شرم الشيخ مدينة خضراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراو، وزير التنمية المحلية، الأربعاء، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك بمقر الوزارة، وتم خلال اللقاء متابعة تنفيذ عدد من المشروعات الجارية في بعض مدن المحافظة، وعلى رأسها تطوير مدينة شرم الشيخ، وتحسين الصورة البصرية والذهنية للمدينة، بالإضافة إلى أعمال التطوير الجارية في مدن الطور ودهب وسانت كاترين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار «شعراوى» إلى وجود تكليفات من القيادة السياسية بالبدء في تطوير منطقة خليج نعمة والعمل على إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء خلال الفترة القليلة المقبلة وجعل المدينة مقصداً سياحياً وبيئياً عالمياً ومركزاً دولياً للمؤتمرات والمعارض والمهرجانات.

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وتابع الوزير مع المحافظ أعمال صيانة ورفع كفاءة عدد من المستشفيات بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، قدم محافظ جنوب سيناء الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم والمساهمات التي قدمتها الوزارة للمحافظة خلال الفترة الماضية لخروج بعض المؤتمرات والأحداث المهمة التي تم استضافتها بصورة تليق باسم مصر والتى كان آخرها منتدى شباب العالم بحضور رئيس الجمهورية ومؤتمر السياحة الدينية الخامس بسانت كاترين.

وزير التنمية المحلية يلتقي محافظ جنوب سيناء

كما تم استعراض عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة، في العام المالي الجاري، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والتى ستخدم عملية الإستثمار والتنمية وتوفير فرص عمل.

ووجه الوزير بالاستمرار في جهود المحافظة لتحسين كافة الخدمات المقدمة لمواطني جنوب سيناء بما يحقق رضاهم عن تلك الخدمات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة وخاصة فيما يخص الخدمات الصحية والتعليمية.