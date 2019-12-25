«قادرون باختلاف» يحصد 5 ميداليات ذهبية وبرونزية بأولمبياد «ذوى الهمم» بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن فريق ذوى القدرات والهمم والمعروف بـ«قادرون باختلاف» حصد 5 ميداليات ذهبية وبرونزية في الأولمبياد المصري الخاص بذوى الهمم والقدرات الخاصة الذي اختتم فعالياته في ستاد الجامعة أمس.

وأوضحت أن المشاركة في الأولمبياد تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي بشأن الإهتمام بذوي القدرات والهمم والعمل على دمجهم في المجتمع وممارستهم لكافة الأنشطة، والتأكيد على تقديم كل سبل الرعاية لفرق القدرات الخاصة والهمم.

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ولفتت إلى أن فريق كرة القدم حصد الميدالية الذهبية في أول مشاركة له وضم أحمد حافظ ونادر مصطفي ومروان حسن ومحمد غريب وأحمد سعد ومن الشركاء إسلام محمد ومحمود هيثم وأمير علاء، كما حصدت هدير يحيي ومنة الله محمود ذهبيتي 100م جرى وحصد هشام فؤاد ونورهان عادل برونزيتي دفع الجلة حيث اشرف على الفريق فنيا أحمد فتحي ومحمد ممدوح وعمار جمال.

وفي سياق متصل، وفي إطار مبادرة «المصريون يتعلمون» افتتحت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثله في الإدارة العامه للشباب فصل دراسي في القريه ٥٠٠ بالعوايد لمحو الأمية وتقديم خدمات لأهالى القريه الذين فاتهم قطار التعليم ويستمر الفصل لمده ٣ شهور.

جدير بالذكر أن المبادره يجرى تنفيذها في الاسكندريه من خلال افتتاح ٢٤ فصل دراسى.

«قادرون باختلاف» يحصدون ٥ ميداليات ذهبية وبرونزية بأولمبياد «ذوى الهمم» في الإسكندرية

«قادرون باختلاف» يحصدون ٥ ميداليات ذهبية وبرونزية بأولمبياد «ذوى الهمم» في الإسكندرية

«قادرون باختلاف» يحصدون ٥ ميداليات ذهبية وبرونزية بأولمبياد «ذوى الهمم» في الإسكندرية