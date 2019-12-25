شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستمع إلى شرح مفصل عن مجمع الانتاج الحيواني المتكامل بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء إلى شرح تفصيلي عن مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، وذلك قبيل افتتاحه.

وقدم اللواء أركان حرب كرم سالم محمد رئيس مجلس الشركة الوطنية للمقاولات شرحا تفصيليا عن المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب، موضحا أنه تم إنشاء المجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بطاقة 18 ألف رأس تسمين على مسطح أرض 450 فدانا.

وأشار إلى أن المجمع يشتمل على منطقة المزارع والتي تضم 3 مزارع فرعية تشتمل كل واحدة منها على 36 حظيرة تسمين ومنطقة إدارية للعاملين مخازن للأعلاف وعيادة بيطرية وخزان مياه بطاقة 1500 متر مكعب.

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