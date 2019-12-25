شكرا لقرائتكم خبر عن رغم «الفيضة الصغرى».. ميناء الإسكندرية يستقبل 1028 سائحًا من جنسيات مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء الإسكندرية، صباح الأربعاء، السفينة السياحية المالطية «سيليسيال كريستال»، قادمة من اليونان، وعلى متنها 1028 سائحًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 400 فرد، وذلك رغم سوء الأحوال الجوية.

وكان في استقبال السفينة «celestyel crystal»، بمحطة الركاب البحرية، الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، ومسؤولو وقيادات الميناء.

وتُعد هذه هي الرحلة الرابعة للسفينة السياحية المالطية «سيليسيال كريستال»، وذلك ضمن عدد من الرحلات المنتظمة التي تقوم بها إلى ميناء الإسكندرية.

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وقال الربان طارق شاهين، رئيس ميناء الإسكندرية، في تصريحات صحفية، إنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الميناء لرفع درجة الاستعداد لاستقبال السفينة والسياح، معربًا عن سعادته بقدوم السفن السياحية وبدء موسم السياحة.

وأضاف «شاهين» أنه تم تنظيف وتجميل محطة الركاب البحرية الخاصة باستقبال السفن السياحية، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال السائحين قبل وصولهم بوقت كاف.

من جانبه، أوضح رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن الخدمات البحرية والمرشدين بالميناء نجحوا في إدخال السفينة إلى محطة الركاب البحرية باحترافية عالية رغم سوء الأحوال الجوية.

وواصلت نوّة «الفيضة الصغرى» ضرب سواحل الإسكندرية، اليوم، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة وعواصف وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.