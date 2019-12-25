شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشركة الوطنية للمقاولات يقدم تفاصيل مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أركان حرب كرم سالم محمد رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للمقاولات إنه تم إنشاء مصنع لتجهيز الأعلاف بطاقة 20 طنا بالساعة، كما تم إنشاء المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب على مسطح 13 ألف متر مربع والمساحة البنائية للمركز على مسطح 3500 متر مربع ملحق به مزرعة بحثية على مسطح 15 فدانا، وأوضح أن المنطقة الادارية تم انشاؤها على مسطح 30 فدانا بنسبة بنائية 10% وتشتمل على مبنى قيادة المجمع ومنفذ بيع منتجات.

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وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم، أنه تم استغلال مساحات 200 فدان من المجمع لإجراء الزراعات بعد إنشاء شبكة الري اللازمة لها، لافتا إلى أنه تم تأمين المجمع بإنشاء سور بارتفاع 4.5 متر وبطول 7 كيلو مترات وبه 18 برج حراسة ومزود بكاميرات مراقبة لتحقيق السيطرة والتأمين، كما تم إنشاء 4 بوابات على واجهة المجمع، وتم تغذيته بكهرباء بقدرة 9 وات كما تم تدبير 6 مولدات كهرباء لاستخدامها في حالة الطوارئ .

وقال إنه تم انشاء محطة معالجة ثلاثية طاقة 200 متر مكعب /لليوم لمعالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في ري الزراعات غير المثمرة .

ويتكون المركز العلمي في المجمع من 10 معامل أبحاث و6 قاعات للمحاضرات والاجتماعات ومكتبة علمية والكترونية، وهذا للشق التشخيصي لكافة الأمراض الوبائية والمسرطنة وله شق تدريبي لكل العاملين في المشروع، وشق آخر بحثي المستهدف للتحسين الوراثي وإنتاج سلالات محسنة ذات إنتاجية عالية .

وتضم المزرعة البحثية التي أقيمت على مساحة 15 فدانا 24 منطقة زراعات بحثية و6 صوب بحثية، وهذا يهدف إلى اجراء الابحاث على الزراعات العلفية المحلية مثل علف الفيل أو البذور المستخدمة من الخارج ذات محتوى بروتيني عالي لانتاج سلالة متوائمة مع البيئة المصرية ليتم زراعتها على مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة لصالح المشروع .