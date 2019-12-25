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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مطار الغردقة يحتفل بالكريسماس بتوزيع الهدايا على السائحين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفل مطار الغردقة الدولي حتي الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء بأعياد الكريسماس، وذلك بتزيين صالات المطار بأشجار الكريسماس وبابا نويل وأشجار الهدايا.
ووزع فريق العلاقات العامة بالمطار الورود على الوفود السياحية القادمة إلى مطار الغردقة، وتصوير مقاطع فيديو لكلمات السائحين عن مصر احتفالا بالعام الجديد.
في سياق متصل، احتفل الآلاف من السائحين الغربيين في فنادق البحر الأحمر بأعياد الكريسماس.
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