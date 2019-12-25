شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل سقوط الأمطار الغزيرة على الثغر واستمرار حركة الملاحة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل سقوط الأمطار الغزيرة على الإسكندرية والساحل الشمالي، لليوم الثاني على التوالي، مع انخفاض في درجة الحرارة ما أدى لتراكمها بالشوارع والميادين والأنفاق، وأثر ذلك على حركة سير المشاه والسيارات وذهاب الموظفين لأعمالهم، بينما استمرت حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين مركز عمليات الميناء وادارتي الخدمات البحرية والحركة برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر، وتلقي إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها على مدار الساعة حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والسفن والبواخر الراسية على الأرصفة وبمنطقة المخطافين الداخلي والخارجي لميناء الإسكندرية.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات لتصريف وكسحها لمنع تراكمها وتسهيل حركة المارة.

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كما أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحي للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وتعطلت الدراسة بجميع المدارس وجامعات الإسكندرية، اليوم، وذلك بقرار من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، حفاظا على حياة الطلاب.

ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن الأمطار لم تؤثر على حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، مشيرا إلى استمرار حركة دخول وخروج السفن بصورة طبيعية.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة ومنع الاختناقات المرورية.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض لنوة «الفيضة الصغيرة»، وتستمر لمدة 5 أيام تصاحبها أمطار ورياح شمالية غربية.