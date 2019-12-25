شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الدولة مستعدة لمشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة مستعدة لمشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات التي يتم افتتاحها.
وأوضح، خلال مشاركته بافتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، أن الدولة المصرية معنية باستعادة جميع خدمات البحيرات سواء على البحر المتوسط أو حتى داخل الدولة ومنها بحيرة ناصر، للاستفادة منها.
وأضاف السيسي أن هناك مجموعة مصانع تتم من أجل تقليل كثافة الملوحة المتواجدة بالبحيرات من أجل عودة أفضل لإنتاج الثروة الحيوانية بجانب عدم فقدان البحيرات بشكل تام.
وأشار الرئيس إلى أن «المشروعات القومية تتم بتوزيع جغرافي يتيح العديد من فرص العمل للشباب».
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