4 اتفاقيات للتنقيب عن البترول فى الصحراء الغربية باستثمارات 155 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية استدامة قطاع البترول فى توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها الركيزة الأساسية وحجر الزاوية التى تقوم عليها الأنشطة البترولية المختلفة من أعمال بحث واستكشاف وتنمية وإنتاج مما يسهم فى تعزيز وتعظيم احتياطى وإنتاج مصر من البترول والغاز ليستمر قطاع البترول كأحد الروافد الهامة فى جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد القومى. جاء ذلك خلال توقيع وزير البترول 4 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وإنتاجهما بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادى النيل باستثمارات حدها الأدنى 155 مليون دولار ومنح توقيع حوالى 5ر10 مليون دولار وتشمل حفر 30 بئراً بحضور الجيولوجى اشرف فرج وكيل اول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول . وعقب التوقيع أشار الملا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب خلال الاجتماع الأخير بالاستمرار فى التوسع وزيادة خطط البحث والاستكشاف بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية وهو ما تسعى إليه خطط وبرامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة وابرام المزيد من الاتفاقيات البترولية ، لافتاً إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقيات الأربعة يصل عدد الاتفاقيات البترولية التى أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن إلى 103 اتفاقية بترولية ، وأضاف أنه سيتم لاحقاً توقيع 4 اتفاقيات أخرى ، فضلاً عن 9 اتفاقيات جديدة وافق عليها مجلس النواب وجارى استصدار مشروع القوانين الخاصة بها. الاتفاقية الأولى بمنطقة امتياز جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 17 مليون دولار ومنحة توقيع حوالى 2ر1 مليون دولار لحفر 4 آبار جديدة. والاتفاقية الثانية بمنطقة امتياز تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 34 مليون دولار ومنحة توقيع 5 مليون دولار لحفر 13 بئراً جديداً. Advertisements والاتفاقية الثالثة بمنطقة امتياز شمال بنى سويف بمنطة وادى النيل مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم باستثمارات حدها الأدنى حوالى 36 مليون دولار ومنحة توقيع 3ر2 مليون دولار لحفر 8 آبار جديدة. والاتفاقية الرابعة بمنطقة امتياز جنوب شرق رأس العش بخليج السويس بين شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وشركتى باسيفيك وزد إن بى باستثمارات حدها الأدنى حوالى 68 مليون دولار ومنحة توقيع 2 مليون دولار لحفر 5 آبار جديدة.

وزير البترول خلال توقيع اتفاقيتن بين هيئة البترول وشركة آيوك

وزير البترول عقب توقيع اتفاقيتن بين هيئة البترول وشركة أيوك

وزير البترول خلال توقيع اتفاقية بين هيئة البترول وشركة ميرلون الفيوم

وزير البترول عقب التوقيع مع شركة ميرلون الفيوم

وزير البترول خلال توقيع اتفاقية بين جنوب الوادى القابضة للبترول وشركتى باسيفيك وزد إن بى

وزير البترول عقب توقيع اتفاقية جنوب الوادى وشركتى باسيفيك وزد إن بى

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