شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى يقدم "كتاب الله" هدية للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم اللواء طبيب فايز أباظة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى، "كتاب الله" هدية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك خلال افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيوانى داخل محافظة الفيوم، حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى، بجانب عدد من المشروعات الأخرى داخل محافظة البحيرة، عبر الفيديو كونفراس.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عدد من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيوانى داخل محافظة الفيوم، ويأتى على رأسها مجمع الإنتاج الحيوانى، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات، واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برفقة عدد من المسئولين إلى شرح تفصيلى عن مجمع الإنتاج الحيوانى، وكيفية تم إنشائه والطاقة الإنتاجية التى يعمل بها، وآليات العمل الحديثة التى يعمل به، وإنشائه على أحدث الوسائل الحديثة فى هذا المجال.

وكان السفير بسام راضى قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم الأربعاء مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، ويستهدف هذا المجمع تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيوانى والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن.

كما يهدف إلى تحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيوانى ومشروعات الإنتاج الزراعى.

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ويتيح المشروع العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمى، ويضم المشروع مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان.

وفي وقت سابق، أعلنت محافظة الفيوم أن تنفيذ هذه المشروعات بالمحافظة سيتم بالتعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وأوضحت المحافظة أن مجمع الإنتاج الحيواني الذي أنشئ فى مركز يوسف الصديق، بطاقة استيعابية 18 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين على مساحة 450 فداناً، كما أن المجزر الآلي متكامل بطاقة 320 رأس/ يوم على مساحة 20 فداناً.

وتأتي هذه المشروعات الحيوية في مجالات الإنتاج الحيواني والألبان، والإنتاج الزراعي، والسلع الغذائية والمواد البترولية على مستوى المحافظة، لزيادة الناتج القومي وتوفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.