رئيس الوزراء: خطة انتقالية بالتنسيق مع الزراعة لتقنين مراكز جمع الألبان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تم الاتفاق على أن تتولى وزارة الزراعة إجراءات التقنين لمراكز جمع الألبان فى خطة انتقالية بمدى زمنى قصير، مشددا على عدم غلق أيا من هذه المراكز ومنحها فترة انتقالية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء ردا على سؤال حول آليات عمل هذه المراكز، خلال افتتاح عدد من مشروعات الثروة الحيوانية، بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، بحضرو الرئيس السيسي، أن هيئة سلامة الغذاء اشترطت حصول مراكز تجميع الألبان على شهادة السلامة، مضيفًا: "يجب ضمان مراكز تجميع الألبان فى القرى لأن العالم كله بقى يراقب جودة المنتج من المزرعة حتى التصدير وأهم اشتراطات هيئة سلامة الغذاء هو حصول هذه المراكز على شهادة السلامة".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن الهدف من استعادة البحيرات لوضعها السابق هو إعادة إنتاجها من الأسماك مرة أخرى، مضيفا: "مجموعة مصانع هتتعمل لتقليل كثافة الملوحة لتعود إنتاجها مرة أخرى، الكلام ده تكلفته كتير يمكن ميكونش فيه عائد مباشر دلوقتى لكن بعد ما ترجع البحيرة تانى يبقى فيه فرص حياة.. دراسات الجدوى فى هذا الأمر ليس شرطا أن يكون العائد الاقتصادى كبير".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عدد من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيوانى داخل محافظة الفيوم، ويأتى على رأسها مجمع الإنتاج الحيوانى، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات، واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برفقة عدد من المسئولين إلى شرح تفصيلى عن مجمع الإنتاج الحيوانى، وكيفية تم إنشائه والطاقة الإنتاجية التى يعمل بها، وآليات العمل الحديثة التى يعمل به، وإنشائه على أحدث الوسائل الحديثة فى هذا المجال. وكان السفير بسام راضى قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم الأربعاء مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، ويستهدف هذا المجمع تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيوانى والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن. كما يهدف إلى تحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيوانى ومشروعات الإنتاج الزراعى. Advertisements ويتيح المشروع العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمى، ويضم المشروع مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان. وفي وقت سابق، أعلنت محافظة الفيوم أن تنفيذ هذه المشروعات بالمحافظة سيتم بالتعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة. وأوضحت المحافظة أن مجمع الإنتاج الحيواني الذي أنشئ فى مركز يوسف الصديق، بطاقة استيعابية 18 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين على مساحة 450 فداناً، كما أن المجزر الآلي متكامل بطاقة 320 رأس/ يوم على مساحة 20 فداناً. وتأتي هذه المشروعات الحيوية في مجالات الإنتاج الحيواني والألبان، والإنتاج الزراعي، والسلع الغذائية والمواد البترولية على مستوى المحافظة، لزيادة الناتج القومي وتوفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.

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