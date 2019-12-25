شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة.. والدولة معنية باستعادة البحيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التأكيد على طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة المصرية، قائلا: "شركات القوات المسلحة هتنزل البورصة المصرية يبقى كده اتحنا الفرصة لكل القطاعات"، مشيرا إلى أن كل المشروعات التى يتم افتتاحها متاحة للقطاع الخاص رغم بدء تشغيلها".

وقال الرئيس السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء: بحيرة قارون وبقول الكلام ده وبقوله لينا كلنا ولكل اللى بيسمعنا بحيرة مساحتها أكثر من 50 ألف فدان ولو استمرينا على الوضع ده إحنا كده بنخسر هذه البحيرة تماما.. الدولة معنية باستعادة كل البحيرات سواء اللى على البحر المتوسط وبحيرة ناصر اللى فى أسوان.. مفيش عائد مباشر للمواطنين عليه، لكن هناك عائد كبير للدولة بعودة البحيرات للخدمة والإنتاج".

وكان السفير بسام راضى قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم الأربعاء مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل فى محافظة الفيوم، ويستهدف هذا المجمع تقليل الفجوة الغذائية فى البروتين الحيوانى والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة فى متناول المواطن.

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كما يهدف إلى تحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيوانى ومشروعات الإنتاج الزراعى.

ويتيح المشروع العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمى، ويضم المشروع مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان.

وفي وقت سابق، أعلنت محافظة الفيوم أن تنفيذ هذه المشروعات بالمحافظة سيتم بالتعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.