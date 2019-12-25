شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: ندرس إقامة جراجات متعددة الطوابق فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمقر الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية على أرض المحافظة، خاصة فى القطاعات الخدمية التى تهم المواطن، وقد بحث شعراوى مع اللواء أشرف عطية، احتياجات ومتطلبات المحافظة فيما يخص تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجارى تنفيذها فيما يخص الرصف والإنارة والتجميل وتحسين ورفع كفاءة الطرق، ومشروعات البنية التحتية التى ستخدم عملية الاستثمار والتنمية، ودراسة إقامة جراجات متعددة الطوابق والإستغلال الأمثل لبعض المساحات الموجودة بمدن المحافظة والاستفادة من التجربة التى تم إطلاقها فى عدد من محافظات الجمهورية فى هذا الشأن .

كما تم خلال اللقاء متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزارء أثناء الجولة التى قام بها لبعض المناطق بمحافظة أسوان خلال حضوره منتدى أسوان للسلام والتنمية منتصف شهر ديسمبر الجارى، بالإضافة إلى استعراض جهود المحافظة فيما يخص استغلال كافة المشروعات المؤجرة بأفضل صورة لزيادة الموارد المالية واستغلال كافة المزايا النسبية التى تتمتع بها محافظة أسوان .

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وبحث شعراوى أيضا مع اللواء أشرف عطية جهود تحسين مستوى النظافة فى شوارع المحافظة وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة وتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء المعدات والقيام بالاحتياجات المطلوبة فى هذا الشأن .

وأكد شعراوى أن محافظة أسوان ستشهد نقلة نوعية فى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة والبناء على الجهود التى شهدتها المحافظة خلال العام المالى السابق.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية الإستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز آفاق الاستثمار بالمحافظة بما يوفر فرص عمل وخاصة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للشباب.