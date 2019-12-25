شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انتظام المرور أعلى كوبرى أكتوبر من التحرير حتى المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظمت حركة السيارات اليوم الأربعاء أعلى كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين، وسط تواجد رجال المرور للعمل على تنظيم الحركة المرورية.

شهد الكوبري في الاتجاه من ميدان التحرير حتى أخر الكوبري اتجاه شارع البطل أحمد عبد العزيز انتطام المرور، وانتظم المرور في الاتجاه المقابل، من مطلع الكوبري في منطقة الدقي حتى نزلة ميدان التحرير، وعبد المنعم رياض، وكورنيش النيل المتجه إلى المعادي وميدان المؤسسة.

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كما شهد ميدان الإسعاف في منطقة وسط البلد سيولة مرورية، وتواجد رجال المرور لعمل على تسيير الحركة المرورية، وتنظيم حركة السيارات.

وتنسق الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى، مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، لمتابعة حركة السيارات واتخاذ الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق، ونشر الخدمات المرورية على كل مداخل ومخارج المدن والطرق المؤدية للقاهرة الكبرى لمراقبة حركة المرور تحسبا لسقوط أمطار وحدوث رياح مثيرة للأتربة بناء على تحذيرات الأرصاد الجوية.

كما كثفت إدارات المرور من التواجد المرورى الفعال لأى طارئ والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، ورقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، مع مراقبة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق السريعة وسط انتشار الخدمات المرورية.

ووفرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم الإغاثة 01221110000 وتجهيز غرف العمليات لمتابعة الحركة المرورية على مدار الـ 24 ساعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.