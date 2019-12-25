شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يلتقى نظيره البحرينى لبحث آليات تطوير التعليم فى الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء أمس الثلاثاء الدكتور ماجد على النعيمي وزير التربية والتعليم البحرينى والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون الثقافى والتعليمى بين مصر ومملكة البحرين، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السابع عشر لوزراء التعليم العالى والبحث العلمي في الوطن العربي (الذكاء الاصطناعى والتعليم: التحديات والرهانات) خلال الفترة من 24- 25 ديسمبر الجاري، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

في بداية اللقاء أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى بحسب بيان صادر عن الوزارة بتفاصيل اللقاء ، على حرص مصر على دعم العلاقات مع مملكة البحرين الشقيقة وزيادة آفاق التعاون فى ظل العلاقات الطيبة التى تجمع الشعبين المصرى والبحرينى، مشيراً إلى أهمية تفعيل البروتوكولات الثقافية بين البلدين، وزيادة التعاون فى المجالات التعليمية والبحثية، مؤكدًا حرص الوزارة على الاهتمام بطلاب مملكة البحرين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم.

وأشار الوزير إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية بالوزراء المشاركين فى المؤتمر السابع عشر، وتبادل وجهات النظر بشأن آليات تطوير التعليم فى الوطن العربى، مؤكدًا أهمية المؤتمر هذا العام لمناقشته موضوعات مهمة كالذكاء الاصطناعى، الذى أصبح أيقونة العصر، فضلا عن مناقشة التحديات والتغيرات المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا أن مصر أعطت هذه الموضوعات اهتمامًا خاصًا، من خلال صياغة الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعى، فضلا عن إنشاء جامعات حديثة تواكب المستجدات العالمية، منها إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمعلومات، والتى تضم 6 كليات فى تخصصات علمية مهمة.

وخلال اللقاء بحث الجانبان آليات تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين البلدين فى المجالات التعليمية والثقافية، وتحقيق الشراكة بين الجامعات المصرية والبحرينية، وزيادة أعداد الطلاب الدارسين من مملكة البحرين فى مصر، والاستفادة من الخبرات المصرية فى تأسيس جامعة عيسى الكبير والهداية الخليفية، ودعم كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية بمملكة البحرين، والتعاون فى إقامة برامج ماجستير ودكتوراه.

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ومن جانبه أشاد الوزير البحرينى بالروابط المتينة التي تجمع بين البلدين، وعناية الحكومة المصرية بطلاب مملكة البحرين، مؤكدًا حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات مع مصر والوصول بها إلى مستويات متميزة.

شهد اللقاء الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بالوزارة.