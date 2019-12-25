شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمة الوطنية": تكلفة المرحلة الأولى لمشروع المليون ونصف رأس ماشية 20 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء مصطفى أمين مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية، ان مجمع الإنتاج الحيوانى بالفيوم يأتى فى إطار توجيهات الدولة المصرية بالتعاون مع وزراعة الزراعة من خلال إنشاء عدد مزارع لتسمين ومزارع أخرى لإنتاج الألبان، سعيا لتحقيق المساهمة مع أجهزة الدولة فى تقليل الفجوة الغذائية فى مجال البروتين الحيوانى، وخفض الاستيراد للحوم والدواجن ومنتجات الألبان.

وأضاف اللواء مصطفى أمين خلال كلمته فى افتتاح مشروع مجمع الإنتاج الحيوانى فى محافظة الفيوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هذه المشروعات تهدف إلى المساهمة فى تعزيز الأمن القومى الغذائى للمواطنين، وتحقيق التكامل المتبادل بين أنشطة مشروعات الخدمة الوطنية لتعظيم العائد من الاستثمارات المتاحة، وتقليل السعر المطروح للجمهور، وتوفير فرص عمل للجمهور.

وأوضح اللواء مصطفى أمين، أنه من واقع البيانات الخاصة باللحوم الحمراء، بلغ الاستهلاك المحلى عام 2011 وصل إلى 553 ألف طن، وفى عام 2017 بلغ 640 ألف طن وفر الإنتاج الداخلى 290 ألف طن، وتم الاستيراد لـ 350 ألف طن من اللحوم الحمراء، ويضاف إلى هذه الكميات بواسطة الأهالي خارج المنظومة فى الأعياد والمناسبات المختلفة.

وأشار اللواء مصطفى أمين إلى انه تم التنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المختصة، لتنفيذ عدة مشروعات تساهم فى تنمية الثروة الحيوانية وتعظيم العائد منها، منها المشروعات التى تم الانتهاء منها مثل مجمع الانتاج الحيواني فى مدينة يوسف الصديق بالفيوم على مساحة 485 فدان، لافتا إلى أنه يوجد 4 مجمعات اخرى للإنتاج الحيواني فى منطقة النوبارية بإجمالي 40 ألف رأس للتربية والتسمين سوف يتم افتتاحها اليوم من خلال الفيديو كونفرس.

وأوضح اللواء مصطفى أمين ان مجمع الإنتاج المتكامل وباقى المشروعات التى يتم افتتاحها اليوم، وفر 4200 فرصة عمل مباشرة للشباب من مختلف التخصصات، لافتا إلى أنه جارى تنفيذ مشروعات أخرى فى هذا المجال مثل 9 مجمعات فى عدة مواقع بمحافظات الوادي الجديد والمنوفية والفيوم ومطروح بأجمالي طاقة استيعابية 54 ألف رأس ماشية للتربية، و19 ألف رأس ماشية للألبنا يتم الانتهاء من تنفيذهم وصلات إلى أكتوبر 2020 بالإضافة إلى 2 مجرز ألى متكامل فى سفاجا والنوبارية يتم الانتهاء منهم فى خلال شهرى أبريل وأكتوبر 2020، فضلا عن مصنعين لمنتجات الألبان المختلفة فى برج العرب ومدينة السادات بإجمالى طاقة إنتاجية 240 ألف طن سنويا يتم الانتهاء فى ديسمبر 2020 وبالتالى مع نهاية 2020، سنكون نفذنا المرحلة الأولى من المشروع الخاص بـ "المليون ونصف رأس" بطاقة 200 ألف رأس ماشية، تصل التكلفة إلى 20 مليار جنيه.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عدد من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيوانى داخل محافظة الفيوم، ويأتى على رأسها مجمع الإنتاج الحيوانى، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات، واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برفقة عدد من المسئولين إلى شرح تفصيلى عن مجمع الإنتاج الحيوانى، وكيفية تم إنشائه والطاقة الإنتاجية التى يعمل بها، وآليات العمل الحديثة التى يعمل به، وإنشائه على أحدث الوسائل الحديثة فى هذا المجال.

وكان السفير بسام راضى قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم الأربعاء مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، ويستهدف هذا المجمع تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيوانى والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن.

كما يهدف إلى تحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيوانى ومشروعات الإنتاج الزراعى.

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ويتيح المشروع العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمى، ويضم المشروع مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان.

وفي وقت سابق، أعلنت محافظة الفيوم أن تنفيذ هذه المشروعات بالمحافظة سيتم بالتعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة،

وأوضحت المحافظة أن مجمع الإنتاج الحيواني الذي أنشئ فى مركز يوسف الصديق، بطاقة استيعابية 18 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين على مساحة 450 فداناً، كما أن المجزر الآلي متكامل بطاقة 320 رأس/ يوم على مساحة 20 فداناً.

وتأتي هذه المشروعات الحيوية في مجالات الإنتاج الحيواني والألبان، والإنتاج الزراعي، والسلع الغذائية والمواد البترولية على مستوى المحافظة، لزيادة الناتج القومي وتوفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.