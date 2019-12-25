شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 103% من مخطط الإنتاج الحربى لعام 2018 ـ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، الجمعيات العامة للشركات والوحدات التابعة لـ وزارة الإنتاج الحربى، والتى تم إقامتها على مدار 3 أيام بمقر الوزارة بالسلام، لعرض الحساب الختامى للشركات عن عام 2018 ـ 2019، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات الإنتاج الحربي وكبار المسئولين فى الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى.

تم خلال انعقاد الجمعيات العمومية استعراض معدلات الأداء في الشركات من حيث إيرادات النشاط والإنتاج والمبيعات وتحقيق الأرباح والخسائر وكذلك العمالة والأجور والاستثمارات سواء للمنتجات الحربية أو المدنية لكل شركة وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات وأعضاء جمعيات لـ 20 شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى.

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وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب معدلات الأداء للشركات والوحدات وقد تبين تنفيذ نسبة (103%) من المعتمد لهذا العام وطبقاُ لذلك فقد تم تحقيق زيادة في إيرادات النشاط عن العام السابق بنسبة (113%) حيث بلغ إجمالي إيرادات نشاط الشركات والوحدات بمبلغ (13.185) مليار جنيه، مقارنة بالعام السابق (11.618) مليار جنيه، وتم التوجيه للشركات والوحدات بضرورة العمل على رفع وتحسين مستويات الأداء وتلافى مسببات الخسائر فى الأرباح.

كان الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، قد أكد خلال فعاليات انطلاق مؤتمر علماء مصر فى أمريكا وكندا، والذى تستضيفه الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بوزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المؤتمر ينعقد هذا العام تحت "التنمية المستدامة في مصر – التطورات الابتكارية للغد"، مضيفا: خلال كلمته أن وزارة الإنتاج الحربى، تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما لديها من إمكانيات بشرية وتكنولوجية متميزة.