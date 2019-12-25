شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة بسبب أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (أرض الجولف - ألماظة - میدان سفير والإسماعيلية والشوارع المتفرعة - قاعدة ألماظة - مجمع الجلاء الطبي - مستشفى مصر للطيران)، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح غدٍ الخميس 26/12/2019، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، نظراً لقيام الشركة بأعمال إلغاء خطوط المياه القديمة بمحور أبي بكر الصديق بمصر الجديدة، ضمن المشروع القومى كباري وطرق مصر الجديدة، مما يتطلب ربط رافع الغابة.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وكان المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه القاهرة، قد عقد اجتماع عاجل مع رؤساء القطاعات فى إطار استعدادات شركة مياه الشرب بالقاهرة لموسم سقوط الأمطار، وعقب الاجتماع قام بجولة تفقدية لمواقع تمركز فرق الصيانة والمتابعة الميدانية، ثم توجه لاستاد القاهرة الدولى، وشدد على ضرورة متابعة التشغيل والصيانة وانهاء اى اعمال اصلاحات فى اسرع وقت ممكن لتلافى التأثير على فعاليات البطولة.

وكان المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أعلن عن انتشار وتوزيع المعدات وسيارات شفط المياه وفرق الفنيين، وتنفيذ خطة الطوارئ لشركات المياه وشركات الصرف الصحى، وتشكيل فرق طوارئ بالمحطات والفروع الهندسية على مدار 24 ساعة لمواجهة أى أعطال بالشبكات .

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وأكد رسلان على استعداد كافة الشركات التابعة والجاهزية والعمل باعتبارها كيان واحد وتسخير كافة الامكانيات المادية والبشرية ، مشيرا أن شركات المياه فى المحافظات على أهبة الاستعداد للتعامل فى الأزمات والطوارئ طوال فترة موسم الشتاء.

وأضاف أن غرفة العمليات والطوارئ بالشركة القابضة تتابع عن كثب كافة الأحداث والمستجدات وأعمال الشركات فيما يتعلق بالتجهيز والاستعداد لموسم الأمطار والتأكد من تطهير مطابق الصرف الصحى