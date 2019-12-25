شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل 1028سائحا من جنسيات مختلفة رغم سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية يرافقه قيادات الميناء السفينة السياحية celestyel crystal قادمة من اليونان وعلي متنها 1028 سائح من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى الطاقم المكون من 400 فرد .

وقال الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إن حركة السفن والخدمات البحرية والمرشدين بالميناء نجحوا في إدخال السفينة لمحطة الركاب البحرية باحترافية عالية رغم سوء الأحوال الجوية مائية .

وكان وجه الربان طارق شاهين المختصين بالميناء بالتواجد بمحطة الركاب منذ وصول السفينة في الخامسة والنصف من صباح الأربعاء ، كما نسق الربان شاهين مع اللواء عزت عبدالقادر مدير الإدارة العامة لشرطة الميناء لرفع درجة الإستعداد والجاهزية لاستقبال السفينة والسياح ، وظهور مستقبلي السياح والخدمات الأمنية والشرطية بالمظهر اللائق، والتأكد من نزول وتفويج السائحين وخروجهم من الميناء بيسر وأمان .

وقال رضا الغندور المتحدث باسم الميناء أن هذه هي الرحلة الرابعة للسفينة " سيليسيال " ضمن عدد من الرحلات المنتظمة التي تقوم بها الي ميناء الاسكندرية .

وأكد الغندور علي انتظام حركة العمل بمينائي الإسكندرية والدخيلة ، وعلي إستمرار جاهزية مركز العمليات ، والخدمات البحرية ، وراديو الميناء ، وحركة السفن ، ووحدات الإنقاذ لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والتعامل الفوري معها .

كان الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء طالب بضرورة استمرار أعمال الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من والي الميناء بشكل طبيعي مع مراعاة توخي الحذر أثناء عمليات الشحن والتفريغ حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات .

كما وجه الربان شاهين قيادات الميناء بالاهتمام بالعنصر البشري من حيث التدريب ، وإعادة التأهيل بما يتمشي مع أحدث نظم العمل بالموانئ ، كما حث علي زيادة معدلات آداء الشحن والتفريغ ، ومعدلات حركة السفن والشاحنات ، وتقليل مدة بقاء السفن بالميناء ، وتسهيل حركة دخول وخروج البضائع من وإلي الميناء بشكل آمن .

وأكد الربان طارق شاهين علي ضرورة تفعيل خطط الصيانة داخل الميناء والتي تشمل صيانة الطرق والمباني والزراعات والأرصفة والساحات ، والمسطح المائي ، والعلامات الملاحية ، وصيانة القاطرات واللنشات والوحدات البحرية ، والنظام الإلكتروني ، وأنظمة المراقبة .