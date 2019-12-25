شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشهد بعد قليل افتتاح مشروعات جديدة بمحافظة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قليل، يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عدد من المشروعات الجديدة داخل محافظة الفيوم، فى إطار خطة المشروعات الجديدة التى تنفذها الدولة المصرية، داخل كل المحافظات وبكل المجالات، وكان السفير بسام راضى قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم الأربعاء مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، ويستهدف هذا المجمع تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيوانى والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن.

كما يهدف إلى تحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيوانى ومشروعات الإنتاج الزراعى.

ويتيح المشروع العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمى، ويضم المشروع مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان.

وفي وقت سابق، أعلنت محافظة الفيوم أن تنفيذ هذه المشروعات بالمحافظة سيتم بالتعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة،

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وأوضحت المحافظة أن مجمع الإنتاج الحيواني الذي أنشئ فى مركز يوسف الصديق، بطاقة استيعابية 18 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين على مساحة 450 فداناً، كما أن المجزر الآلي متكامل بطاقة 320 رأس/ يوم على مساحة 20 فداناً.

وتأتي هذه المشروعات الحيوية في مجالات الإنتاج الحيواني والألبان، والإنتاج الزراعي، والسلع الغذائية والمواد البترولية على مستوى المحافظة، لزيادة الناتج القومي وتوفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.