محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩، لافتةً إلى أن ذلك نظرًا لما تنجزه من أعمال تطوير شاملة تهدف لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب. أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة ثانياً: خط القاهرة / السد العالي متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: - القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة Advertisements - أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة ثالثاً: خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة وأعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وأهابت بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على 4 خطوط.. السكة الحديد تُعلن التأخيرات المتوقعة اليوم للقطارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.