"حفاظًا على الأرواح".. إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء منذ الساعة الثانية عشر من منتصف الليل نظرًا لسوء الأحوال الجوية.
وأشار المركز، في بيان اليوم، إلى أن شدة الرياح بلغت 19 عقدة جنوبية غربية، وارتفعت الأمواج ما بين 2-3 امتار، والضغط 1009 درجة و حالة، حيث أصبحت حالة البحر مضطربة جدًا، وتم إيقاف جميع الأنشطة البحرية، وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة و الكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.
وأصدر اللواء بحري خالد، زهران رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ؛ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
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