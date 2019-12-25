شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 19 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1009 درجة وحالة البحر مضطربة جدًا وتم إيقاف الأنشطة البحرية وذلك على كل الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء بحرى خالد زهران، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديرى الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة. موانئ البحر الاحمر، ميناء شرم الشيخ، موانى السويس، ميناء سفاجا، حاله الطقس

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وكانت أغلب أنحاء الجمهورية قد شهدت حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تمتد لكل الأنحاء، حيث تشهد البلاد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد بأن تستمر حالة عدم الاستقرار حتى الجمعة المقبلة مع فرص لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والتى تمتد للعاصمة، وسط مناشدات للسائقين القيادة بهدوء على الطرق بسبب الأمطار.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية متوقع أن تستمر حتى الجمعة المقبلة، مؤكدة استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء مما يزيد احساس المواطنين ببرودة الأجواء .

وكشفت الهيئة أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.