شكرا لقرائتكم خبر عن 98% من قراء الخليج 365 يؤيدون سن تشريع يغلظ عقوبة قضايا البلطجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد قراء الخليج 365 مقترح سن تشريع جديد، يشدد العقوبة على المتهمين في قضايا البلطجة.

وصوت بالموافقة 98% من قراء الخليج 365 على سن تشريع يغلظ العقوبة في قضايا البلطجة، بينما رفض المقترح 2% فقط من القراء.

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وكان الخليج 365 اجرى استفتاء، يسأل فيه القراء، هل تؤيد سن تشريع بتغليظ عقوبة المتهمين فى قضايا البلطجة، فكانت النتيجة موافقة كاسحة لأغلبية المشاركون فى الاستفتاء.



