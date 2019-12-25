98% من قراء الخليج 365 يؤيدون سن تشريع يغلظ عقوبة قضايا البلطجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد قراء الخليج 365 مقترح سن تشريع جديد، يشدد العقوبة على المتهمين في قضايا البلطجة.
وصوت بالموافقة 98% من قراء الخليج 365 على سن تشريع يغلظ العقوبة في قضايا البلطجة، بينما رفض المقترح 2% فقط من القراء.
وكان الخليج 365 اجرى استفتاء، يسأل فيه القراء، هل تؤيد سن تشريع بتغليظ عقوبة المتهمين فى قضايا البلطجة، فكانت النتيجة موافقة كاسحة لأغلبية المشاركون فى الاستفتاء.
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