شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. كل ما تريد معرفته عن مرافعة النيابة بـ"خلية داعش الجيزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة"، بعد سماع مرافعة النيابة وتحديد جلستى 12 و13 يناير لمرافعة الدفاع، وتوجد نقاط هامة حول مرافعة النيابة بالقضية منها ..

ماذا قالت النيابة عن الإرهاب ومن يقف خلفه؟

ــ قالت النيابة فى مرافعتها : أصبح الإرهاب موجة ضد الدولة المصرية، تقف خلقة فئة باغية، حفنة ممن ضلوا وأضلوا، عصابة ترافق الشيطان، عصابة أعضائها على قناعة بأفكار شاذة، نهجت عقيدة إرهابية، لا دخل لها بالشريعة الإسلامية.

ما قول النيابة عن مؤسس التنظيم؟

ــ تحدثت النيابة عن كيفية تكوين التنظيم وقالت : تبدأ وقائع الدعوى عندما ضل المتهم الأول فى 2014 واعتنق أفكار داعش الإرهابى التى تدعو لتكفير حكام العرب والمسلمين، أفكار بعيدة عن الدين، بافتراء كاذب، بزعم كاذب انه جهاد فى سبيل الله، ترسخت عند المتهم الأول محمود طوسون أفكار التنظيم من خلال الإصدارات المرئية، فالتنظيم منصة إعلامية يبث من خلالها سمومه، ارتبط المتهم الأول بأحد كواد الجماعة وقدم للجماعة السمع والطاعة، وكون خلية عنقودية ترتكب عمليات عدائية تستهدف مؤسسات الدولة.

كيف اطلع اعضاء التنظيم على فكر داعش الإرهابى؟

قالت النيابة فى هذا الشأن : أمد المتهم الأول أعضاء التنظيم بكتب ذاخرة بأفكار التنظيم الإرهابى وبمواقع على شبكة التواصل للتنظيم، تنوعت المواضيع بتنوع اللقاءات، يتدارسون الولاء واستباحة الدماء، تخمرت أفكار داعش بعقول المتهمين، فأصبحت قلوبهم اشد قسوة من الحجارة، اطلع المتهمون عل دروس التنظيم بالشبكة الدولة.

ما هى أبرز الأهداف التى رصدها المتهمين؟

ــ عن العمليات التى خطط التنظيم تنفيذها قالت : رصدوا مطار غرب القاهرة العسكرية، هذا المكان الذى عهد للمتهم الثانى يوما لخدمته، العمليات شملت رصد مواطن مسيحى ورصده المتهم الخامس وتتبعه خلسة لمعرفة مكان سكنه، أضاف المتهمون على تلك الأهداف أهدف أخر لتواجده على مقربة من مسكن المتهمون وهو تمركز أمنى بالقرب من محل إقامتهم أسفل الطريق الدائرى.

Advertisements

من أين حصل المتهمون على الأسلحة النارية؟

فى هذا الشأن قالت النيابة : لم يتمهل المتهم الثانى كثير وكلف المتهم الثالث لجلب الأسلحة النارية، فدله على المتهم السابع الذى باع لهم الأسلحة.

كان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضى وكيل أول النيابة برئاسة شريف عون رئيس النيابة، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولًا بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين.