شكرا لقرائتكم خبر عن «حالة البحر مضطربة جدًا».. موانئ البحر الأحمر تعلن إغلاق ميناء شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 19 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1009 درجة، وحالة البحر مضطربة جدًا.

وأضاف المركز الإعلامي أنه «تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية».

وأصدر اللواء بحرى خالد زهران، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.