شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة السياحة العالمية: السياحة تمثل 50٪ من صادرات الخدمات بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة السياحة العالمية على أهمية قطاع السياحة بالنسبة لاقتصاديات الدول، حيث أعلنت فى تقرير حديث لها أن السياحة الدولية تمثل 29٪ من صادرات الخدمات في العالم و 7٪ من إجمالي الصادرات.

ولفتت المنظمة إلى أن في بعض المناطق تتجاوز هذه النسب المتوسط ​​العالمي ، وخاصة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث تمثل السياحة أكثر من 50٪ من صادرات الخدمات، وحوالي 9٪ من إجمالي الصادرات.

وقال التقرير أن عائدات السياحة الدولية تصل إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي، حيث ظلت السياحة الدولية ثالث أكبر فئة تصدير بعد الوقود والذى يصل إلى (2.4 تريليون دولار أمريكي)، والمواد الكيميائية التى تبلغ (2.2 تريليون دولار أمريكي).

وأوضحت المنظمة أنه فى الاقتصادات المتقدمة ، أدى الأداء الملحوظ للسياحة بعد سنوات من النمو المطرد إلى تضييق الفجوة في صادرات منتجات السيارات، وهذا يسلط الضوء على أهمية تعميم السياحة في سياسات التصدير الوطنية لتوسيع مصادر الإيرادات وتقليل العجز التجاري وضمان التنمية المستدامة على المدى الطويل.

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