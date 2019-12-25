شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شلل مرورى وسط توافد الآلاف لحضور الليلة الكبيرة لذكرى استقرار رأس الحسين والان مع تفاصيل الخبر
كما انتشر بائعى الحلويات فى جميع الشوارع المؤدية لمسجد الحسين، وقدمت خدمات الطرق الصوفية الطعام للزائرين وتقديم المشروبات الساخنة لمواجهة برودة الطقس، كما حضر الداعية الكبير الحبيب بن على الجفرى فى خدمة روضة النعيم لاحياء الليلة الكبيرة.
ونصب اتباع الطرق الصوفية خيام الخدمات فى الأزقة والحارات الملاصقة للمسجد، وتقديم الطعام للزوار، حيث يتم نحر الذبائح وإقامة الموائد خدمة للزائرين، وسط انتشار بائعى الحلوى، كما تزين مسجد الامام الحسين بالأنوار، وأقامت المشيخة العامة للطرق الصوفية سرادق كبير بجانب المسجد تقام فيه الفعاليات الدينية، بالإضافة لسرادق للطريقة الصديقية الشاذلية وشيخها الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، كما أقامت روضة النعيم لشيخها الحبيب على الجفرى سرادق كبير بجوار المسجد يعقد فيه حلقات العلم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. شلل مرورى وسط توافد الآلاف لحضور الليلة الكبيرة لذكرى استقرار رأس الحسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.