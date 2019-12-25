شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: غرف عمليات ترصد الشوارع لمتابعة حركة السيارات أثناء الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهزت الإدارة العامة للمرور، غرف عمليات مجهزة بالكاميرات، وفرضت حالة من الطوارئ، ومتابعة حركة السيارات أعلى المحاور، بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بهطول أمطار وظهور رياح مثيرة للأتربة بكافة الطرق السريعة والصحراوية والأماكن المكشوفة، وسط تمركز الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات.

وتهيب إدارة المرور بالمواطنين اتباع قواعد المرور وإرشادات الإدارة العامة للمرور فى حالة وجود أمطار ورياح وأتربة أعلى الطرق حفاظا على سلامة الجميع، وإعادة التذكرة بأرقام التليفونات التى قد تم الإعلان عنها للتواصل مع الإدارة العامة للمرور (01221110000 – 24021233/02 ) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة.

وعززت إدارة المرور من انتشار ضباط المرور مزودين بالدراجات البخارية للقيام بعمليات تأمين للطرق السريعة، وتأمين مرتادى الطرق للوصول إلى الأماكن التى يقصدونها للإبلاغ عن أى أعطال أو حوادث مرورية، وللقيام بعمليات متابعة دورية لحركة السيارات.

وخلال الـ 24 ساعة القادمة:

- تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من الثلاثاء وحتى الجمعة

- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار

- الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وشمال سيناء

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- تمتد الأمطار متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد

- يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء

- الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة

- يؤدى نشاط الرياح إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة

- تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية

وكان الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أكد أن غرفة عمليات الوزارة والمحافظات مازالت تعمل تحسبا لسوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن كافة المحافظات تواصل رفع درجة الاستعداد لمواجهة طوارئ سقوط الأمطار.